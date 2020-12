Globo finalmente se pronuncia sobre casos de assédio de Marcius Melhem

"A Globo informou que investiga criteriosamente todas as denúncias de assédio e que não tolera comportamentos abusivos”, diz nota lida durante o Jornal Nacional edit

247 - A Rede Globo finalmente se pronunciou sobre o caso de Marcius Melhem, acusado de assédio sexual e moral por funcionárias da emissora.

A emissora no Jornal Nacional, nesta terça-feira, 8, com os apresentadores André Trigueiro e Ana Luiza Guimarães afirmaram que "a Globo informou que investiga criteriosamente todas as denúncias de assédio e que não tolera comportamentos abusivos”.

“Mas que não pode comentar publicamente nenhuma investigação desse tipo por ter assumido com todos os seus colaboradores um compromisso de sigilo do processo, que resguarda a investigação dos fatos, denunciantes, denunciados e testemunhas", continua.

