'Globo lixo': de dentro da casa de Onyx Lorenzoni, mulher levanta cartaz anti-Globo em plena entrevista a Datena

Algo inusitado ocorreu durante entrevista que o ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni concedeu ao apresentador Luiz Datena, da TV Bandeirantes: uma mulher aparece ao fundo e mostra um cartaz com os dizeres 'Globo lixo'

247 - Uma mulher estampou um cartaz com os dizeres "#GloboLixo" atrás do ministro Onyx Lorenzoni hoje durante uma entrevista com o apresentador José Luiz Datena, da Band.

A reportagem do portal Uol destaca que "o ministro da Cidadania, que estava em casa, riu ao perceber o que o cartaz dizia. Mas quando Datena perguntou se era um protesto, não respondeu: disse apenas que teve um problema com o áudio."

A matéria ainda acrescenta que "a manifestação aconteceu durante uma entrevista em que o ministro tirava dúvidas do público sobre como receber o auxílio emergencial do governo. Onyx Lorenzoni pediu, então, que Datena repetisse a última pergunta. Os dois prosseguiram com a entrevista."

