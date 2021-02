Globo mostra restaurante com aglomeração e omite que estabelecimento é de atriz da emissora

Jornal da emissora destacou as irregularidades cometidas pelo restaurante Feu, no Rio de Janeiro, sem citar que o estabelecimento é da atriz Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra edit

Fórum - O jornalístico “RJ2”, da Globo, deu destaque em sua edição de sábado (13) para os desrespeitos aos protocolos contra o contágio da Covid-19 no Rio de Janeiro em bares, restaurantes e festas. O programa, entretanto, omitiu que um dos estabelecimentos citados na reportagem pertence a uma atriz da emissora.

Ao exibir imagens de festas lotadas, o telejornal mostrou um vídeo de uma pista de dança com aglomeração no Restaurante Feu, que fica na Barra da Tijuca. O repórter destacou a irregularidade, já que os restaurantes podem abrir apenas com distanciamento e sem pista de dança, mas não mencionou que o estabelecimento tem entre suas sócias Giulia Costa, atriz da emissora.

Giulia tem 20 anos e estreou na Globo com um papel na novela Malhação, em 2016. Ela é filha de outra atriz consagrada da emissora, Flávia Alessandra.

