Globo não aceita imposição do Planalto e Bolsonaro ficará de fora de sabatina no Jornal Nacional

247 - A TV Globo negou, na madrugada desta sexta-feira (5), que irá realizar uma entrevista com Jair Bolsonaro (PL) no Jornal Nacional. Segundo a emissora, o motivo para o cancelamento foi a exigência para que a entrevista fosse realizada no Palácio do Planalto, o que fere as regras da rede de televisão para realização de sabatinas com os presidenciáveis.

Na quinta-feira (4), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) havia confirmado que o atual ocupante do Palácio do Planalto seria entrevistado pelo Jornal Nacional no próximo dia 22.

"No fim da noite de quinta-feira, a assessoria de Bolsonaro enviou email reiterando a disposição de conceder a entrevista, desde que ela seja realizada no [Palácio da] Alvorada, alegando para isso compromissos de campanha anteriormente assumidos. Diante das regras anunciadas reiteradas vezes, a Globo rejeitou o pedido e, por isso, a entrevista não será realizada", destacou a emissora no site do telejornal.

Ainda segundo a Globo, os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Simone Tebet (MDB) aceitaram as regras da emissora e serão entrevistados. A previsão é que as entrevistas conduzidas pelos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos durem 40 minutos. As datas, contudo, ainda não foram definidas.

