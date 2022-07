Globo não sabe o que fazer com Fernanda Gentil, diz colunista

Apoie o 247

Metrópoles - Parece que a Globo não sabe o que fazer com a jornalista e apresentadora Fernanda Gentil. Desde a mudança do núcleo de esportes para o de entretenimento, ela pulou circulou por vários programas, mas teve baixa audiência e não seguiu em frente com nenhum.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, ela também questiona a equipe da emissora sobre possíveis trabalhos. Afinal, ela está fora do ar desde dezembro de 2021, tendo feito apenas uma aparição na novela Cara e Coragem, em junho.

Ainda segundo Pasin, Gentil está sendo cogitada para encabeçar um programa de auditório ou um reality musical. Mas os diretores não sentem total confiança de que a atração faria sucesso nas mãos da apresentadora.

Fernanda Gentil estreou no entretenimento da Globo em 2019, com o “Se Joga”. No ano seguinte, comandou um quadro no “É De Casa” e, em 2021, apresentou o “Zig Zag Arena”, que também não emplacou na audiência.

