Globo notícia crime político cometido por bolsonarista como 'briga' e é criticada nas redes

Emissora usou a mesma estratégia quando ocorreu o assasssinato de Marcelo Arruda no Paraná edit

247 - A rede Globo repete o script feito com Marcelo Arruda, quando minimizou seu assassinato, e classificou em matéria como “briga” o assassinato brutal e covarde de Benedito Cardoso dos Santos, de 42 anos, abatido pelo bolsonarista Rafael Silva de Oliveira, de 24 anos.

>>>> Fantástico, da Globo, fez chamada criminosa sobre assassinato de Marcelo Arruda por bolsonarista

Benedito é eleitor de Lula, o que gerou a raiva de Rafael, que o atacou com requintes de crueldade: Ele matou o colega a facadas, conforme ele próprio relatou, com golpes no olho, pescoço e testa. Depois, ainda tentou decapitar a vítima.

>>> Bolsonarista assassina eleitor de Lula a facadas após discussão política em MT

No ato da morte de Marcelo, a emissora chegou a chamar a ação de suposto crime político, como observou a jornalista Hildegard Angel na época.

Chamada nojenta do Fantástico para o crime de bolsonarista fanático, que, aos gritos de "Bolsonaro!" "mito!", matou um pai de família, pelo motivo de sua festa de 50 anos ter "Lula"como tema:



"Daqui a pouco, tesoureiro do PT é assassinado, não se sabe se por motivos políticos". July 11, 2022

Uma discussão entre um eleitor do ex-presidente Lula (PT) e um bolsonarista acabou em morte no município de Confresa (a 1.135 km de Cuiabá, capital do Mato Grosso).

Benedito Cardoso dos Santos, 42, foi assassinado na madrugada desta quinta-feira (8) pelo colega de trabalho, Rafael Silva de Oliveira, 24, que confessou o crime à polícia, informa o site hnt notícias .

Segundo informações do boletim de ocorrência, a dupla teria dado início a uma discussão política entre a noite da última quarta-feira e a madrugada de quinta. Os dois chegaram a se agredir fisicamente até que o suspeito "saiu de si" e matou o colega a facadas, conforme ele próprio relatou. Depois, ainda tentou decapitar a vítima.

Não foi uma briga. Foi um assassinato por motivação política. É urgente que pare. É urgente pará-los. É urgente derrotá-los! https://t.co/ZqWq5fqTxb — Camila Moreno (@camilamoreno13_) September 9, 2022





