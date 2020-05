Globo perde 300 mil assinantes no Premiere e prejuízo supera R$ 40 milhões

A suspensão dos campeonatos do futebol nacional por conta do coronavírus já resultou na perda de mais de 300 mil assinantes à Globo em seu serviço de pay-per-view, o Premiere edit

247 - A suspensão dos campeonatos do futebol nacional por conta do coronavírus já resultou na perda de mais de 300 mil assinantes à Globo em seu serviço de pay-per-view, o Premiere. Desde o dia 15 de março, a queda foi em torno de 20% na base de assinantes, de 1,8 milhão antes da pandemia. Foram cerca de 360 mil cancelamentos. A informação é do blog De Primeira.

O cancelamento das assinaturas representa uma perda que pode variar entre R$ 28 milhões a R$ 41 milhões levando em conta as assinaturas variando entre R$ 80 e R$ 114 na plataforma online Premiere Play e nas TV por assinatura.

Os executivos de Esporte do Grupo Globo entendem que o número está dentro da margem de perda esperada. "A Globo está atenta a todos os impactos da pandemia de coronavírus no mundo do futebol. O número de assinantes do Premiere é apenas um deles. Após a volta do futebol, é esperada uma retomada importante do Premiere, considerando que o torcedor já ficou um período sem jogos durante a pandemia", diz a nota.

