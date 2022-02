Globo perde "dinheiro de pinga" em processo do "Caso Naja"

Apoie o 247

247 - A Globo perdeu um "dinheiro de pinga" em um processo por danos morais movido por Gabriel Moraes Martins dos Santos, um dos envolvidos no caso da naja de Brasília. O autor da ação exigia R$ 70 mil de indenização após o Fantástico ter exibido uma foto dele erroneamente em uma reportagem em agosto de 2020. Como ele foi derrotado, a emissora ficou obrigada a pagar apenas os custos processuais ao Judiciário, valor arbitrado em R$ 2.100. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Conforme antecipado pelo Notícias da TV em junho do ano passado, Gabriel Moraes Martins dos Santos teve sua imagem exibida de forma equivocada no meio de uma reportagem sobre Pedro Krambeck --estudante de Veterinária acusado de tráfico de animais que foi picado pela cobra naja que ele mesmo criava no ano passado.

O VT levava o título '"Possível rede de tráfico de animais', diz delegado sobre jovem picado por cobra naja no DF" e mostrava imagens de Santos no lugar de Gabriel Ribeiro de Moura, xará e colega de sala dele que àquela altura já era investigado de ter soltado a cobra naja da espécie Kaouthi --cujo veneno pode ser letal-- perto de um shopping de Brasília no dia seguinte ao incidente com Krambeck.

Gabriel Santos processou a Globo por uso indevido de imagem e venceu em primeira instância em 13 de agosto de 2021. A juíza Adriana Maria de Freitas Tapety, da 1ª Vara Cível de Gama, entendeu que a Globo errou e prejudicou a imagem de Santos. Ainda exigiu que o Fantástico se retratasse, conforme constava na decisão do Tribunal de Justiça de Brasília e Territórios.

A empresa da família Marinho chegou a retirar todo o conteúdo audiovisual do ar em cumprimento da liminar expedida pela defesa do autor.

Entretanto, a emissora recorreu e venceu em segunda instância em 16 de dezembro de 2021.

