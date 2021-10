Globo perde exclusividade de direitos digitais na transmissão da Copa do Mundo de 2022

Fifa tem oferecido pacotes de jogos da competição por streaming diretamente às plataformas digitais no Brasil. Youtube, Facebook e TikTok, por exemplo, já foram procurados e estudam a viabilidade do negócio edit

247 - Após batalha judicial contra a Fifa para reduzir o valor das parcelas de seu acordo de TV para a transmissão da Copa do Mundo de 2022, a Globo não será mais a emissora exclusiva a transmitir, pela internet, o torneio mundial de futebol no Qatar.

Com o posicionamento da Globo de renunciar os direitos de transmissão, a Fifa tem oferecido pacotes de jogos da competição por streaming diretamente às plataformas digitais no Brasil. De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, Youtube, Facebook e TikTok, por exemplo, já foram procurados e estudam a viabilidade do negócio.

A emissora irá manter a transmissão dos jogos nos canais de TV aberta e no canal esportivo, mas nas plataformas digitais como GloboPlay e nos portais não será possível.

Ainda de acordo com a reportagem, o pacote, avaliado em R$ 43 milhões (no câmbio atual), permite ao patrocinador explorar publicidade nos estádios durante os 64 confrontos do Mundial.

