Globo pode antecipar saída de Faustão e gerar prejuízo milionário

247 - A Globo estuda antecipar o fim do Domingão do Faustão para 29 de agosto, no dia em que acaba a Superdança dos Famosos. Nos bastidores, existe um mal-estar desde que Fausto Silva anunciou um acordo com a Band para 2022 oito meses antes do encerramento do seu vínculo. Se ficar no ar até dezembro, como inicialmente estava previsto, a Globo seria um “esquenta" para um canal concorrente. A decisão geraria milhões de prejuízo ao novo contratado da Band nos quatro meses que não receberia os merchadisings exibidos no Domingão. A informação é do portal Na Telinha.

Ao fim deste mês, Cris Gomes, diretor do Domingão do Faustão, deixará a Globo e passará a formatar o novo programa na Band. Ele terá seis meses para arquitetar um novo dominical e tem carta branca para formar parcerias com produtoras e aumentar o conteúdo da produção. A ideia é deixar tudo pronto quando o novo contratado da emissora paulista estiver livre das amarras da líder de audiência.

A reportagem ainda informa que a decisão está nas mãos de Jorge Nóbrega, presidente executivo do Grupo Globo. Caso o martelo seja batido e ele fique fora do ar por quatro meses, isso geraria um prejuízo milionário à Faustão, e algum substancial à própria Globo. Isso garantiria ao comunicador o recebimento de seu salário acordado em contrato, mas não o "filé", que é o que entra por meio de merchandising.

