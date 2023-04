Globo prepara grande onda de demissões; saiba qual será a área mais atingida

Emissora promove vários ajustes após mais um ano com a receita no vermelho edit

247- Com sua receita batendo o vermelho em mais um ano seguido, a Globo prepara uma nova leva de demissões no seu departamento de jornalismo, segundo o Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro.

De acordo com o Metrópoles, a entidade informou que se reuniu com o RH da emissora na última sexta-feira (31), quando foi informada sobre os cortes que ocorrerão em abril e maio.

Os cortes devem atingir “os salários mais altos”, que estariam “incompatíveis com o mercado”, ainda segundo o sindicato. A emissora não informou quantos e quais funcionários serão desligados.

