Globo, Record e SBT registram recordes negativos com telejornais, diz Ibope Media

Apoie o 247

ICL

247 - As emissoras Globo, Record e SBT registraram recordes negativos com telejornais na quinta-feira (10). As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (11) em matéria do blog Notícias da TV, publicado no portal Uol.

De acordo com números da Kantar Ibope Media, três programas da Record, de Edir Macedo - Balanço Geral, Cidade Alerta e Jornal da Record - tiveram seus piores ibopes de quinta-feira em 2022: 6,5, 6,4 e 8,2 pontos na Região Metropolitana de São Paulo, respectivamente.

Na Globo, da família Marinho, o Jornal Hoje também ficou em baixa, com 11,1 pontos e 28,3% de share (participação) das 13h24 às 14h46. O total de televisores sintonizados era de 39% na Grande São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O SBT, de Silvio Santos, pontuou 5,2 na faixa noturna.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE