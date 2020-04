Globo registra 93 casos de funcionários com coronavírus

247 - O Grupo Globo registrou pelo menos 93 casos de funcionários com coronavírus, de acordo com informações divulgadas para a coluna de Flávio Ricco no Uol. Alguns são profissionais dos departamentos que o grupo controla, como jornalismo, Estúdios Globo e assim por diante.

Um dos casos que ficou conhecido do público foi da apresentadora Carol Barcellos, que divulgou a notícia em seu Instagram.

Por causa do avanço do coronavírus, a Globo paralisou as gravações de todas as novelas e tirou alguns programa do ar, com “Mais Você” e “Se Joga”. O programa “Encontro”, de Fátima Bernardes, que estava fora do ar, voltou a ser exibido.

