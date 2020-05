Globo repudia campanha de intimidação a William Bonner

247 - TV Globo divulgou nesta terça-feira uma nota de repúdio a uma campanha de intimidação ao jornalista William Bonner, registrada nos últimos dias. A nota cita o uso indevido do CPF do filho do jornalista por um fraudador que inscreveu o jovem no programa de auxílio emergencial do governo a pessoas vulneráveis que perderam renda na pandemia. O próprio Bonner denunciou o fato publicamente na semana passada, em sua conta no Twitter, e seus advogados alertaram a Caixa para a fraude e apresentaram notícia crime ao Ministério Público Federal. A informação é do jornal O Globo.

Bonner afirmou que as ameaças demonstram sordidez e que, através de meios legais, irá encontrar os culpados: "Como sou jornalista, e essa é minha única atividade pública, o propósito de intimidar é claro. Tenho dito que quem quer fraudar não avisa, não ameaça, não manda recados. Envolver a minha família mostra a sordidez de quem está por trás disso, seja quem for. Pelos meios legais, vamos encontrar os culpados para que sejam punidos. Agradeço o apoio da Globo e dos colegas"

