Globo retira Manoel Soares do Encontro; saiba o destino do apresentador

Apoie o 247

ICL

247 - A Globo encontrou uma solução para acabar com as tretas entre Manoel Soares e Patrícia Poeta. Desde que o programa Encontro ganhou novos apresentadores fixos, diversas notícias expuseram o clima ruim entre os dois.

De 'cortadas' ao vivo a comentários inadequados deixaram claro para os telespectadores que não havia sintonia entre a dupla. E, por esse motivo, a emissora decidiu retirar o jornalista baiano Manoel Soares do programa.

Soares foi remanejado para o canal GNT, onde vai apresentar junto com o empresário de funk Kond o programa 'Papo de Segunda'. De acordo com reportagem do BNews , o pedido, inclusive, era um desejo do próprio Manoel, que já tinha externado a sua insatisfação com a falta de entrosamento com a ‘parceira’. Ainda de acordo com a reportagem, a notícia, que já havia sido ventilada na imprensa no final do ano passado.

A nova temporada do programa terá episódios ao vivo, a partir de março, e vai ao ar toda segunda-feira, a partir das 21h30.

O apresentador fez o comunicado da sua saída durante a edição desta quarta-feira (8) do Encontro, mas garantiu que permanecerá participando do programa em um dia na semana.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.