Globo tem pior audiência para um mês de junho em sua história

247 - A Rede Globo teve, em junho deste ano, a sua pior audiência para este mês em sua história. De acordo com números da Kantar Ibope Media, a emissora da família Marinho teve média de 11,3 pontos (cada ponto equivale a cerca de 260 mil domicílios no país) e 30,9% de participação na audiência da TV aberta. Os dados foram divulgados pelo colunista Ricardo Feltrin, no portal Uol.

Alguns dos motivos para a queda seriam o fato de boa parte do público migrar para outras atividades, como streaming ou internet, e muitas pessoas estarem insatisfeitas com reprises. A Globo vem exibindo reprises de novelas antigas por causa da pandemia.

Entre as TVs abertas, apenas a RecordTV teve bom desempenho em junho: cresceu 10% em audiência, graças a programas como o "Balanço Geral", "Cidade Alerta", "Jornal da Record" e a novela "Gênesis".

