Globo toma medida drástica para acabar com constrangimento de Manoel Soares no programa Encontro

247 - A cúpula da TV Globo realizou uma reunião na tarde da última terça-feira (19) para discutir possibilidades de novas mudanças no Encontro até o final do ano. Segundo fontes que transitam dentro do executivo da emissora, a relação entre os apresentadores Patrícia Poeta, Manoel Soares e também o público telespectador teria sido tema central neste diálogo. as informações são do colunista Lo Bianco, em sua coluna no portal IG.

A cúpula da Globo abriu durante a reunião a possibilidade de retirar o apresentador Manoel Soares do Encontro, e direcioná-lo em um novo projeto na casa. Os chefões da emissora avaliaram um erro de comunicação ao anunciar que Manoel Soares estaria no comando do Encontro com Patrícia Poeta, quando, na verdade, os objetivos da emissora sempre foram deixar o programa cem por cento dedicado ao comando da apresentadora.

Durante essa reunião, a Globo teria solicitado um levantamento sobre novas atrações na casa, bem como programas que ainda devem passar por reformulações para que seja desenhado alguns cenários que poderiam contemplar Manoel Soares. Caso a emissora bata esse martelo, a mudança aconteceria até o final do ano. Além disso, também foi discutido possibilidades de trazer novos quadros para o programa.

Provavelmente a Globo deve negar a informação, uma vez que a reunião foi limitada à cúpula da Globo. Nesses casos, a Comunicação e Assessoria da Globo costuma trabalhar desmentindo as informações deste colunista, uma vez que não existem ainda tomadas de decisões oficiais por parte da emissora, que inicia agora uma série de reuniões para tratar deste tema.

Ainda de acordo com a reunião, a decisão de retirar Manoel poderia acabar com as comparações que o público vem fazendo entre os dois apresentadores na atração, o que estaria causando uma pressão e um mal estar nos dois jornalistas.

