Globo toma medida polêmica para encerrar mal-estar no programa Encontro

247 - Conforme relatado pelo colunista Matheus Baldi, Manoel Soares deixará o programa matutino Encontro, após enfrentar diversas situações constrangedoras envolvendo Patrícia Poeta. O jornalista revelou que o apresentador agora se dedicará integralmente ao programa Papo de Segunda, exibido no canal pago GNT, pertencente ao grupo Globo.

Além disso, de acordo com o repórter, Manoel Soares deverá ganhar um novo programa em parceria com outra figura feminina, que está sendo cuidadosamente planejada pela direção, a fim de evitar as situações constrangedoras vivenciadas com Patrícia Poeta.

Com essa mudança, aparentemente a substituta de Fátima Bernardes continuará a frente do programa matutino sozinha. O contrato de Patrícia Poeta é válido até 2025.

