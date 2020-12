Globo transmitirá Show da Virada somente na Bahia

A rede de televisão optou por cancelar a transmissão nacional do evento, que contará com a presença de Ivete Sangalo e Gusttavo Lima no dia 31 de dezembro, após reavaliar a viabilidade da transmissão no contexto da pandemia da Covid-19 edit

247 - A Globo informou que transmitirá o tradicional Show da Virada ao vivo somente no Bahia. O evento contará com exibições de Ivete Sangalo e Gusttavo Lima, e será transmitido no estado no dia 31 de dezembro. Nos demais estados, as filiais da emissora poderão optar po passar os melhores momentos de edições anteriores do Show da Virada.

Em nota, a Globo informou que “com os crescentes casos de Covid em todo o país e as restrições anunciadas pelo Governo do Estado da Bahia, a empresa avaliou a conveniência do deslocamento de equipes do Rio de Janeiro para Salvador para a produção de uma transmissão em rede, ao vivo e multiplataforma ( TV Globo e Multishow), e optou por cancelar a exibição do show do Réveillon para preservar a saúde dos profissionais”.

