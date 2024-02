"Globo usa concessão pública para atacar o Brasil com organizações estrangeiras", diz Samuel Braun

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O professor Samuel Braun acusou a Globo de usar uma concessão pública para atacar o Brasil e os interesses nacionais, em sua cobertura internacional. Ele apontou evidências de apoio ao genocídio promovido por Israel em Gaza e também denunciou ataques infundados à política externa brasileira. "A Globo usa uma concessão pública para atacar a presidência da República com organizações estrangeiras!", afirmou. Confira:

Pronto, a @tvglobo pôs o extremista, militar israelense e traidor da pátria, do grupo estadunidense StandWithUs por 2 minutos no ar no @showdavida pra chamar @Lula abertamente de antissemita.



A Globo usa uma concessão pública para atacar a presidência da República com… continua após o anúncio February 19, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: