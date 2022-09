GloboNews é detonada nas redes após falhas: 'problema sério'

Apoie o 247

247 - Natuza Nery até pediu desculpa aos telespectadores pelas recorrentes falhas técnicas do Central das Eleições nesta segunda (26). O programa da GloboNews enfrentou instabilidades com o áudio, com vazamento de microfonia e com o eco no estúdio. Em alguns momentos, o público sequer ouvir as análises dos comentaristas sobre a disputa ao Palácio do Planalto. A reportagem é do portal Notícias da TV.

A jornalista precisou interromper a atração por diversas vezes para se certificar de que os problemas não haviam vazado para a transmissão ao vivo. “A gente está ouvindo aqui um eco no estúdio, mas já me avisaram que os assinantes em casa nos conseguem ouvir”, disse.

As falhas, no entanto, repercutiram nas redes sociais. “Alguém está boicotando a Central das Eleições na GloboNews, o áudio falhando várias vezes”, reclamou Guilherme Medeiros. “Problema sério com áudio. Uma pena”, acrescentou Chiquinho Graneiro.

“Hoje o operador de áudio da GloboNews não dormirá empregado”, brincou João Paulo Soares. “Áudio da GloboNews falhando em vários momentos, eles têm que arrumar isso para brilharem no domingo”, emendou George Albuquerque.

Alguns internautas estranharam que Natuza sequer chamou o intervalo para corrigir as imperfeições. “Toda hora esse áudio cai ou fica com eco, chama um comercial e ajeita isso”, disparou Carlos Henrique.

