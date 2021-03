Globonews e Jornal Nacional batem recordes de audiência ao mostrar discurso de Lula

247 - O pronunciamento e a entrevista coletiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dessa quarta-feira (10) foi um fenômeno de mídia e fez subir a audiência até da Globo.

A emissora da família Marinho, que participou da construção da farsa jurídica contra Lula na Lava Jato e vinha há anos adotando um noticiário majoritariamente negativo contra Lula, mudou o tom e o resultado foi imediato.

Segundo o blog Telepadi, a audiência da Globonews foi 25% superior à soma dos demais canais de jornalismo no segmento pago no dia do pronunciamento de Lula. Na mesma quarta, o Jornal Nacional bateu nos 32 pontos de audiência, recorde do ano, com 46% de participação entre os televisores ligados na Grande São Paulo.

