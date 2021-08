Glória Menezes é homenageada pela equipe médica ao deixar hospital

247 - Ao deixar o Hospital Israelita Albert Einstein, nesta segunda-feira (16), Glória Menezes recebeu, com reforço de balões, a homenagem que enfermeiros e médicos costumam prestar aos pacientes que vencem a Covid, como é o caso da atriz. Acompanhada do filho Tarcísio Filho, Glória acenou para os fotógrafos na saída da instituição, em São Paulo. A informação é do portal Agora São Paulo.

Emocionado, o ator disse a Renata Ceribelli, no Fantástico, que vai com a mãe espalhar as cinzas do pai, Tarcísio Meira, morto na quinta (12), aos 85 anos, sobre a fazenda do casal em Porto Feliz (SP).

