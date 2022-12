Glória Perez se enfurece com comentário de internauta sobre sua novela e parte para provocações políticas: “fez o L, é fia? ”

Apoie o 247

ICL

247 - Desde que estreou no início de outubro, substituindo "Pantanal", a novela "Travessia" vem recebendo críticas nas redes sociais. A autora Gloria Perez que não era muito de responder as avaliações sobre a trama, parece ter perdido a paciência. Nesta quinta-feira (8), ela rebateu uma internauta usando um tom político ao citar o símbolo da campanha eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva, em que seus eleitores fazia um "L" com os dedos. As informações são do portal F5.

Tudo começou após um comentário de André Gabeh, ex-participante do BBB 1, lamentando ter perdido vários capítulos de "Travessia" nas últimas semanas. A internauta resolveu dar a sua opinião: "Você não está perdendo grande coisa não, fique tranquilo".

Gloria entrou na conversa e debochou do comentário. "Fez o L, é fia?", escreveu a autora, que ainda colocou um emoji de uma carinha gargalhando. Não houve réplica da seguidora. Gloria foi assunto nas redes no final de setembro depois que seu perfil oficial curtiu o tuíte de um homem que se identificava como "administrador de empresas e liberal raiz" defendendo o voto em Jair Bolsonaro nas últimas eleições.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.