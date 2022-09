Glória Pires e família abrem o voto e cantam “Lula, lá” nas redes sociais (vídeo)

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - Neste domingo (25) o cantor e compositor Orlando Morais, junto com a atriz Glória Pires e a filha do casal, Ana Morais, gravaram um vídeo nas redes sociais cantando “Lula lá”. A música é a nova versão do jingle da campanha do ex-presidente e candidato Lula (PT), “Sem medo de ser feliz”.

No Instagram, o perfil 342 Artes junto com a rede de comunicação, Mídia Ninja, também repostaram o vídeo do trio com a seguinte legenda: “Faltam 7 dias”. O comentário é um lembrete dos dias restantes para o primeiro turno que ocorre no próximo domingo (2).

Nos comentários, os internautas aplaudiram a declaração de apoio a Lula. O cantor Caetano Veloso, que também declarou seu voto no petista, depois de ter gravado um vídeo para a campanha de Lula, comentou com um coração. As atrizes Letícia Sabatella e Alinne Morais, seguiram a mesma atitude de Caetano.

Vale ressaltar que nos últimos dias, diversas personalidades gravaram vídeos em apoio ao petista, para tentar “virar votos” a favor de Lula. Em vídeos publicados nas redes sociais, famosos fazem o gesto de arma, uma referência direta ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que apoia o armamento da população, em seguida, invertem o geste pela letra “L”, de Lula.

A família da Glória Pires também vai de @LulaOficial! ❤✊

Vamos acabar logo com isso no Primeiro Turno. Faltam só 7 dias, uma semana pra mandar o ódio embora. pic.twitter.com/l6HJupwE9K September 25, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.