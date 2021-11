Golpista italiana que se passou por Alessandra Ambrosio para enganar jogador fez reforma completa na casa

Apoie o 247

247 - A mulher de 55 anos acusada de aplicar um golpe do falso namoro por 15 anos no jogador de vôlei italiano Roberto Cazzaniga, de 42 anos, fez uma reforma completa num imóvel na Sardenha, uma ilha no mar Mediterrâneo, conforme os vizinhos dela relataram ao jornal "La Nuova Sardegna". Segundo a reportagem, a obra foi feita em 2017 na casa onde Valeria Satta mora em Frutti d'oro, um vilarejo de Capoterra perto de Cagliari, com "pisos, luminárias, banheiros, janelas: tudo novo". A reportagem é do jornal O Globo.

Por meio do golpe conhecido como catfishing, Valeria teria extorquido do atleta 700 mil euros (R$ 4,3 milhões) ao se identificar como Maya, mas usando fotos da modelo brasileira Alessandra Ambrosio. Os vizinhos acreditam que Valeria, desempregada e com dois filhos, tenha usado o dinheiro de Roberto para renovar a casa. Conforme revelou o programa "Le Iene", da emissora "Mediaset", a estelionatária agia sob pretexto de sofrer problemas cardíacos, justificando precisar do dinheiro para despesas hospitalares.

Diante da verdade, Roberto denunciou a falsa namorada à polícia. Segundo a imprensa local, o caso será encaminhado ao Ministério Público, que resta decidir se a investigação será realizada na comuna de Cagliari, na Sardenha, ou na cidade onde vive a vítima.

