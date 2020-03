Governo ainda vai precisar botar a mão no bolso para socorrer mais vulneráveis, diz colunista

247 - "O pacote de R$ 150 bilhões do ministro da Economia, Paulo Guedes, tem cifra elevada, mas é muito, muito tímido no socorro à população mais vulnerável, de baixa renda", escreve Adriana Fernandes em sua coluna publicada no jornal O Estado de S.Paulo.

"O governo anunciou um reforço de R$ 3,1 bilhões ao programa Bolsa Família para acabar com a fila. Não é suficiente. O foco terá que ser também naquelas famílias que recebem regularmente o dinheiro do programa. São os mais pobres que vão precisar de mais ajuda. Estarão expostos à contaminação, têm menor acesso à saúde e as crianças e jovens carentes dependem, sobretudo, da merenda escolar", diz.

"Esses jovens passarão a ficar em casa após a suspensão das aulas em diversos Estados. Muitas delas fazem a principal refeição na escola e podem ficar sem acesso a uma refeição completa", acrescenta. "A injeção de recursos terá que ser direta, como uma adicional extra para quem já recebe o benefício assistencial".