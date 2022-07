Governo anula multa de R$ 6,6 milhões ao Facebook por escândalo da Cambrige Analytica

A rede social foi alvo de um processo porque admitiu que 443 mil internautas do Brasil poderiam ter entrado no radar da Cambridge Analytica edit

247 - A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ligada ao Ministério da Justiça, aprovou na última quarta-feira (6) um pedido feito pelo Facebook para cancelar uma multa de R$ 6,6 milhões imposta em 2019 pelo governo brasileiro contra a empresa pelo compartilhamento ilegal de informações com a empresa Cambridge Analytica, dos Estados Unidos. A rede social foi alvo de um processo porque admitiu que, em 2018, 443 mil internautas do Brasil poderiam ter sido afetados pela consultoria norte-americana. Ao pedir o cancelamento da multa ao governo brasileiro, a empresa de Mark Zuckerberg disse que teve a defesa prejudicada. Foi o que apontou a coluna de Lauro Jardim, publicada nesta sexta-feira (8).

A Senacon acolheu o argumento e devolveu a ação para a primeira instância do órgão. De acordo com os advogados da rede social, o número de pessoas prejudicadas no País pode ter sido menor do que o estimado (ou até nulo). O Facebook também disse não haver evidência de que a Cambridge tenha usado informações de brasileiros.

Em 2018, a consultoria se envolveu em um escândalo, pois teria acessado o volume de informações ao lançar um aplicativo de teste psicológico na rede social. Em consequência, dados de cerca de 87 milhões de usuários no mundo foram coletados, sem autorização. Nos EUA, onde 70 milhões de pessoas afetadas, a multa foi de R$ 5 bilhões.

A Cambridge foi contratada pela campanha de Donald Trump à presidência dos EUA em 2016. A empresa utilizou informações coletadas para saber mais sobre o "perfil psicológico" das pessoas que usam o Facebook, e direcionar conteúdos específicos sobre o então candidato.

