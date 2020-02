Governo Bolsonaro carece de planos e articulação, diz a Folha em editorial

Em editorial, o jornal Folha de S.Paulo afirma que "o despreparo e a desarticulação" do governo Jair Bolsonaro "se fazem perceber, ademais, na quantidade anômala de decretos, projetos e medidas provisórias que morrem no Congresso Nacional ou no Poder Judiciário, por vício jurídico, inadequação técnica ou falta de diálogo político" edit