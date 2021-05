Flávia Oliveira: governo Bolsonaro sabotou a compra de vacinas e envenenou os brasileiros com o vírus da discórdia

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Globo, Flávia Oliveira disse que o governo Jair Bolsonaro “desmoralizou o Programa Nacional de Imunização e também envenenou os brasileiros com o vírus da discórdia”.

“No país outrora capaz de vacinar mais de dois milhões de pessoas por dia, a ação deliberada de adiar a contratação de imunizantes pavimentou a escalada das mortes e, de quebra, multiplicou desvios éticos e morais pela prioridade na fila. Individual ou coletivamente, 'quando o jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece irmão’”.

“Nos versos do poeta do samba, Paulinho da Viola, o resumo do Brasil de Bolsonaro, território da escassez; A CPI da Covid mal completou um mês, e a responsabilidade do governo federal, por atos, omissões, inépcia ou incompetência, na política de vacinação está clara”, continua.

Segundo a jornalista, o depoimento do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, nessa quinta-feira (27), na CPI da Covid, “jogou luz sobre a ação deliberada” de Bolsonaro “para desqualificar, desacreditar e adiar a assinatura do contrato de compra da Coronavac, parceria com o laboratório chinês Sinovac”. “É certo que milhares estariam vivos, se houvesse vacinação em escala desde a virada do ano”, afirmou.

