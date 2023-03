Governo emite nota e desmente fake news: "Lula não mandou idosos andarem a pé por causa do preço dos combustíveis"

Apoie o 247

Secom/governo federal - A Secretaria de Comunicação Social afirma que é mentira que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mande idosos andarem a pé por causa dos preços dos combustíveis. Essa fake news, que circula por meio de aplicativos de mensagens e que também foi divulgada por perfis de alguns políticos, utiliza trecho de um pronunciamento realizado durante a campanha eleitoral de 2022, em que o então candidato exorta a população da terceira idade a realizar exercícios.

No vídeo, Lula, durante encontro com representantes do segmento esportivo em São Paulo (SP), no dia 29 de setembro de 2022, critica a ausência no país de uma cultura da atividade ao ar livre e de espaços públicos específicos e seguros para a realização de exercícios. O presidente faz, então, uma defesa enfática da prática de esporte e da caminhada por parte da população da terceira idade.

A fala em seu devido contexto.

“Você não tem nas cidades os espaços abertos para que a sociedade possa se manifestar. Na China, por exemplo, você passa em qualquer esquina de manhã e tem um pessoal que está dançando, está fazendo ginástica. Aqui no Brasil, as pessoas têm medo de uma bala perdida. Sabe, aqui no Brasil as pessoas não fazem e não têm cultura. E não tem provocação. O meu ministro da Saúde, o primeiro, era o Humberto Costa. E eu tinha vontade de andar e colocar na televisão o presidente andando. Fazer uma provocação para as pessoas da minha idade andarem. Andar! E o Humberto falava ‘não, eu não posso deixar você andar porque você fuma’. E o coitado do Humberto ele tem asma e ele não fuma. Eu falava ‘eu não vou andar fumando, cara, eu vou mostrar que ando, vou mostrar que ando seis quilômetros a uma velocidade boa’. E não, não foi feito. Como é que a gente vai fazer essas pessoas de terceira idade tirar a bunda do sofá e andar um pouco a pé? Deixar de ver televisão, deixar de ver bobagem na televisão e falar pro cara: ‘Vai comprar pão, vai a pé. Pega tua esposa, pega na mão dela e vai andar meia hora a pé. Vai fazer qualquer coisa’. Mas não há estímulo, não há espaço. Sabe, ninguém vai andar na rua. Aqui tem gente que corre com um milhão de carros passando perto dele e ele está respirando o gás carbônico. Não é possível que alguém não diga ‘ô cara, você não pode andar aqui porque aqui é proibido. Esse gás que você está respirando é venenoso’. Não, o cara não tem onde ir ele vai. Quem tem sorte vai no Parque do Ibirapuera. Mas quem pode ir no Ibirapuera?”.

A propagação de mentiras por meio das redes sociais e de aplicativos de mensagens tem como objetivo único enganar a população e propagar o ódio, de forma irresponsável.

