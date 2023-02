Governo Federal prepara campanhas de combate a fake news e defesa da Democracia

Secom da Presidência finaliza a produção das primeiras campanhas publicitárias do 3º mandato de Lula com esses temas. Saúde volta com propaganda por uso de preservativos edit

Por Luís Costa Pinto, da sucursal do Brasil 247 em Brasília – A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República está estruturando o lançamento das duas primeiras grandes campanhas publicitárias do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.Uma delas, que visa estimular a denúncia e o combate à disseminação de mentiras (fake news) e discursos de ódio por meio de plataformas na Internet e aplicativos de redes sociais, será a primeira a ir para a mídia. Spots para rádio, filmes para TVs (abertas, fechadas, streamings, redes sociais e plataformas) e banners com links a serem ancorados em sites e portais trarão histórias reais de personagens que, em razão de mentiras ou assédios propagados pelas redes, tiveram suas reputações, relações de amizade ou familiares ou negócios comerciais devastados e destruídos por causa de fake news.

A outra, cujos filmes passam por novo período de produção, edição e montagem, mostrará ao País cenas aberrantes da destruição nos Palácios da República – do Planalto, do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, entre outros prédios públicos – e de brigas políticas que se convertem em rixas e promovem tragédias quando não se respeita o direito democrático da divergência. O presidente Lula já viu os primeiros filmes desta campanha, achou-os mais edulcorados do que o ocorrido no Brasil nos últimos tempos, e pediu alterações nas peças publicitárias a fim de realçar a dura realidade atual a fim de valorizar a defesa da Democracia – mensagem central da campanha.

O Ministério da Saúde, por sua vez, finaliza concorrência interna entre as quatro agências que atendem a pasta para que seja possível, enfim, voltar com as tradicionais campanhas publicitárias de estímulo do uso de preservativos durante o Carnaval. Nos quatro anos do obscuro período do ex-presidente Jair Bolsonaro o Ministério da Saúde havia interrompido as campanhas pelo uso “da camisinha” no período carnavalesco tendo por justificativa argumentos de cunho religioso baseados na reacionária “agenda de costumes” da extrema-direita. O desestímulo ao uso de preservativos e a tentativa de esconder as mensagens diretas de proteção de cidadãs e cidadãos em relação a doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) como a Aids, a sífilis, a hepatite B, entre outras, fez com que houvesse uma escalada no registro de casos dessas patologias no País. O Brasil já foi considerado, nos anos 1990/2015, vanguarda mundial nas campanhas de preservação às DSTs/Aids e a determinação no atual Ministério da Saúde é reconquistar o posto entre as Nações que integram a Organização Mundial de Saúde.

