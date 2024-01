Governo federal publica "Toc, toc, toc…" e internautas veem indireta para o clã Bolsonaro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O governo federal postou em sua página na rede social X, antigo Twitter, sobre a visita de agentes comunitários de saúde no combate à dengue. Contudo, devido à operação da Polícia Federal contra o vereador Carlos Bolsonaro (Repúblicanos-RJ), filho de Jair Bolsonaro (PL), nesta segunda-feira (29), internautas interpretaram a postagem como uma indireta.

Na imagem postada pelo governo está escrito “Toc, toc, toc…”, com uma mão batendo em uma porta. O governo pede que a população receba os agentes comunitários em casa para que sejam repassadas orientações sobre os cuidados a fim de evitar a proliferação de mosquitos transmissores da dengue.

continua após o anúncio

✊✊✊ Quando os agentes comunitários de saúde baterem à sua porta, não tenha medo, apenas receba-os. 😉



Com o aumento no números de casos de dengue no país, o trabalho dos agentes comunitários de saúde é essencial para a prevenção da doença. pic.twitter.com/GJtjO0zpZe — Governo do Brasil (@govbr) January 29, 2024

continua após o anúncio

Gostamos do deboche. Posta mais! pic.twitter.com/QApU49tIVs — Helmut Clark (@muteclark) January 29, 2024

continua após o anúncio

Também não fujam de barco. pic.twitter.com/WjT4O1crvg — Helmut Clark (@muteclark) January 29, 2024

continua após o anúncio

não fuja de lancha quando agentes do governo baterem à sua porta! — camarada mendigo (@Malucobeleza89) January 29, 2024

continua após o anúncio

Que maravilha, gente. Esses toc toc toc estão melhorando a cada dia. 🫶🏼🤐 — Paulinha #lulapresidente (@rspaulinhaa) January 29, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: