Governo Lula prepara ajustes na comunicação e quer reforçar agenda positiva nas redes

247 - Faltando apenas uma semana para completar os primeiros 100 dias de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião ministerial para segunda-feira, com o intuito de cobrar de cada ministro a divulgação de suas respectivas ações.

Lula já vinha manifestando essa preocupação em conversas com seus auxiliares no Palácio do Planalto antes mesmo de se dirigir ao grupo composto pelos 18 integrantes do primeiro escalão, informa o jornal O Globo.

Por solicitação do presidente, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) vai utilizar a marca dos primeiros 100 dias de governo para corrigir a comunicação na Esplanada dos Ministérios e aprimorar a imagem do governo em relação à entrega de resultados. Na próxima quinta-feira, em uma reunião com os assessores de comunicação de todos os ministérios, as equipes serão cobradas a apresentarem um plano de comunicação para as próximas ações das pastas.

Também será definida a narrativa do governo para a ocasião, que contará com uma campanha publicitária intitulada "O Brasil Voltou". As peças publicitárias destacarão, segundo a perspectiva do governo, "tudo que foi devolvido ao Brasil" nos primeiros três meses de gestão, apresentando programas sociais como o Minha Casa, Minha Vida e o Bolsa Família.

Outra novidade é um vídeo institucional do governo. Cada ministério terá material específico para suas próprias redes sociais. Os vídeos, que ainda estão em fase de produção, começarão a ser divulgados a partir do próximo sábado.

