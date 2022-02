Governo russo proibe mídia independente do país de usar palavra “guerra” para referir-se à guerra na Ucrânia

Apoie o 247

247 - O governo russo proibiu a mídia independente do país de usar a palavra “guerra” para se referir à guerra na Ucrânia. A proibição partiu do Serviço Federal de Supervisão de Comunicações, Tecnologia da Informação e Meios de Comunicação de Massa (Roskomnadzor). As únicas expressões permitidas para referir-se à guerra são "operação militar especial no Donbass" e “operação russa de desmilitarização da Ucrânia”.

O aviso foi enviado a dez veículos da mídia independente russa, entre eles a Novaia Gazeta (novo jornal, em russo), dirigido pelo Prêmio Nobel da Paz 2021, Dmitry Muratov.

Os veículos que não atenderem à determinação poderão ser bloqueados e receber multas de até 5 milhões de rublos (R$ 300 mil).

Segundo postagem feita no Instagram neste sábado (26) pelo jornal dirigido por Muratov, “O Roskomnadzor exigiu a remoção de materiais de Novaya Gazeta, Mediazona, Dozhd e outros meios de comunicação por chamarem o que está acontecendo na Ucrânia de guerra”.

No texto do comunicado do governo, publicado no mesmo post, afirma-se que a mídia independente do país publica “informações não confiáveis ​​socialmente significativas que não correspondem à realidade sobre o bombardeio de cidades ucranianas pelas Forças Armadas da Federação Russa e a morte de civis na Ucrânia como resultado das ações do Exército russo, bem como materiais em que a operação em andamento é chamada de ataque, invasão ou declaração de guerra”.

