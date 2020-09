Governo segue linha de Eduardo Bolsonaro “de botar comunista na cadeia” e iguala nazismo ao comunismo

247- A Secretaria de Comunicação do Governo de Jair Bolsonaro usou suas redes sociais nesta quinta-feira (3) para fazer uma série de postagens sobre “os heróis” da nação e aproveitou o ensejo para comparar o nazismo ao comunismo.

As postagens da secretaria vão ao encontro da proposta do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que declarou nesta semana que irá lançar projeto de Lei que “bota na cadeia” quem se declarar comunista no Brasil. Segundo ele, a ideia é punir com 9 a 15 anos de cadeia os comunistas.

O ex-galã da novela "Malhação", Mario Frias, secretário de Cultura do governo, foi destacado como garoto propaganda das postagens.

Veja:

