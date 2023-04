"Grande realização" dos primeiros 100 dias de Lula foi "a derrota da intentona bolsonarista do 8 de janeiro", diz Altman

Jornalista afirma que a manutenção do Estado Democrático de Direito foi a principal vitória do governo Lula nos seus primeiros 100 dias edit

247 - Nesta segunda-feira (10), o jornalista Breno Altman participou do programa Bom Dia 247 e destacou que o maior sucesso do governo do presidente Lula (PT) se deu na questão democrática.

Segundo ele, a grande vitória foi derrotar o golpe de 8 de janeiro, tentado por grupos bolsonaristas. Para Altman, a manutenção do Estado Democrático de Direito foi a principal vitória do governo Lula nos seus primeiros 100 dias: “a grande realização foi a derrota da intentona bolsonarista do 8 de janeiro”.

Altman afirmou que, caso Lula tivesse aceitado a sugestão de seus assessores e implantado uma Garantia da Lei e da Ordem (GLO), o país teria enfrentado um cenário preocupante, com o governo sob tutela militar. A GLO é uma medida prevista na Constituição Federal que autoriza o uso das Forças Armadas em ações de segurança pública. Para Altman, a implantação dessa medida durante o governo Lula teria sido um erro grave, que poderia ter levado o país a um governo-fantoche.

O jornalista elencou como principal ponto negativo do governo Lula até aqui "a questão do ensino médio".

