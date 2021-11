Grazi Massafera se despede da Globo após 16 anos: 'Nos veremos em breve'

A atriz encabeça as preferências para protagonizar o remake de "Dona Beija" que poderá ser a primeira aposta da Netflix na produção de novelas no Brasil edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Após Cissa Guimarães e dezenas de nomes de peso deixarem a emissora, Grazi Massafera, 39, publicou em suas redes sociais nesta quinta (4) que sairá da Globo após 16 anos de contrato exclusivo com a emissora. A atriz encabeça as preferências para protagonizar o remake de "Dona Beija" que, de acordo com reportagem do jornal Folha de S.Paulo, poderá ser a primeira aposta da Netflix na produção de novelas no Brasil.

No texto, acompanhado de um vídeo com os principais momentos de sua carreira, Grazi agradece a Globo e deixa claro que pretende voltar a trabalhar na emissora, agora com contrato por obra —esse modelo de trabalho vem sendo adotado pela empresa com vários outros artistas.

"Muito obrigada a todos da Globo por este ciclo. Nos veremos muito em breve e nos reveremos em todas as memórias que deixo nesta emissora que é parte de mim, de minha história e de meu coração", escreveu ela.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE