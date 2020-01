Greenwald desmente comentarista da Jovem Pan: “como pode ser tolerado?”

247 - O diretor do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, desmentiu o comentarista José Maria Trindade, da rádio Jovem Pan, após o jornalista afirmar que o Ministério Público Federal (MPF) teria descoberto novas conversas sobre o americano. "É chocante, mesmo pra JP, ver alguém mentir tão descaradamente: Ele mencionou que a PF concluiu que não cometi crimes, mas ele alegou que *depois* o MPF descobriu novas conversas. Uma mentira total: o PF analisou exatamente o mesmo áudio que o MPF citou. Como pode ser tolerado?", escreveu o jornalista no Twitter.

O procurador Wellington Oliveira denunciou Glenn Greenwald, pela produção de reportagens com o conteúdo dos celulares de autoridades, como o atual ministro Sérgio Moro (Justiça) e o procurador Deltan Dallagnol. Foram demonstradas várias irregularidades da Operação Lava Jato, pois, de acordo com as matérias, o ex-juiz interferia no trabalho de promotor, dando orientações sobre as denúncias, o que fere a equidistância entre quem julga e quem acusa.

Greenwald sequer foi alvo de investigação da Polícia Federal.