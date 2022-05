Gregório Duvivier ironiza Ciro e sugere nova viagem a Paris

Apoie o 247

247 - O ator e humorista Gregorio Duvivier reagiu com bom humor aos ataques de Ciro Gomes, pré-candidato a presidente do PDT, após o episódio do Greg News em que Gregório pede aos eleitores de Ciro que votem no ex-presidente Lula no primeiro turno.

Ciro classificou Duvivier como "esquerda caviar do Leblon", como "arrogante" e o chamou até de "baixinho com síndrome de Zelensky", referindo-se ao presidente ucraniano.

Em resposta, o humorista publicou um meme em que Ciro reclama que Gregório havia destruído sua candidatura e sugeriu que Ciro repita 2018 e vá para Paris ao publicar um emoji de um avião e de um croissant.

✈️🥐 pic.twitter.com/Yz4IwiTzMJ — Gregorio Duvivier (@gduvivier) May 18, 2022





