Greta Thunberg se junta a protesto contra parques eólicos. Entenda a situação.

A ativista climática sueca se uniu a grupos indígenas e ambientais na Noruega para lutar contra a construção de duas usinas eólicas em terras de pastagem de rena do povo Sámi. edit

Apoie o 247

ICL

Dezenas de manifestantes, incluindo Thunberg, bloquearam o acesso aos prédios do governo norueguês em Oslo para protestar contra dois parques eólicos construídos em terras de pastagem de rena Sámi.

Na manhã de quarta-feira, 10 pessoas, incluindo Thunberg, foram removidas pela polícia da entrada do Ministério das Finanças, segundo um porta-voz do distrito policial de Oslo.

Os Sámi, o único grupo indígena reconhecido dentro da União Europeia, afirmam que sua tradição centenária de pastoreio de renas está ameaçada pelos parques eólicos na região de Fosen, no centro da Noruega. Entre os maiores parques eólicos terrestres da Europa, eles são compostos por 151 turbinas eólicas que se estendem a 285 pés de altura.

"As construções estão roubando a terra de pastagem das renas", disse Maja Kristine Jåma, pastora de renas e política Sámi, à CNN. As renas também são afetadas pela infraestrutura ao redor das turbinas, incluindo estradas, disse ela. "Isso as perturba muito."

Jåma e outros pedem que as turbinas sejam derrubadas e as terras de pastagem das renas sejam restauradas.

"Direitos indígenas, direitos humanos, devem andar de mãos dadas com a proteção e ação climática. Isso não pode acontecer à custa de algumas pessoas", disse Thunberg à Reuters na segunda-feira.

A luta pelos parques eólicos vem se arrastando há muito tempo.

Em outubro de 2021, os Sámi conseguiram uma vitória legal. O Supremo Tribunal da Noruega decidiu que as permissões para os parques eólicos eram inválidas porque as turbinas violavam os direitos culturais protegidos dos Sámi infringindo as terras de pastagem das renas.

Mas quase um ano e meio depois, as turbinas ainda estão operando.

"Até agora, o governo nem sequer reconheceu a decisão do Supremo Tribunal sobre a violação dos direitos humanos ou ofereceu um pedido de desculpas aos Sámi das Renas", disse Eirik Larsen, assessor político do Parlamento Sámi na Noruega, à CNN na terça-feira.

Isso mudou na quinta-feira, quando, em meio ao protesto em curso, o ministro do Petróleo e Energia, Terje Aasland, pediu desculpas após conversar com representantes Sámi.

"Nessas conversas, pedi desculpas em nome do governo aos distritos de pastoreio de renas em Fosen que a decisão de concessão envolve uma violação dos direitos humanos", disse Aasland.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.