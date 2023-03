Grupo de Mídia da China e Região de Macau promovem mais um projeto de cooperação

O Grupo de Mídia da China tem a responsabilidade de transmitir a ideologia do Partido e a causa do socialismo com características chinesas edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) e a Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) promoveram nesta segunda-feira (6) mais uma rodada de cooperações. Nove excelentes programas feitos pelo CMG sobre o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) serão exibidos em Macau e o CMG concede à RAEM os direitos de transmissão dos Jogos Asiáticos de Hangzhou, que serão realizados em setembro deste ano na cidade turística da China, e dos Jogos Olímpicos de Paris, que acontecerão na capital francesa em 2024.

O chefe do Executivo da RAEM, Ho Iat Seng, disse que Macau aplica firmemente o espírito do 20º Congresso Nacional do PCCh e dos importantes discursos do presidente Xi Jinping, bem como o princípio de Um País, Dois Sistemas. Ele considera que os programas do CMG farão os residentes locais conhecerem melhor o processo histórico da modernização da China e os progressos da revitalização da nação chinesa.

O presidente do CMG, Shen Haixiong, afirmou que o 20º Congresso Nacional do PCCh é um marco histórico para o Partido e o país. O CMG tem a responsabilidade de transmitir a ideologia do Partido e a causa do socialismo com características chinesas. Segundo ele, os programas serão transmitidos em mandarim e em cantonês através de TDM para que os compatriotas de Macau conheçam de maneira melhor as mudanças da pátria e aumentem a confiança no futuro do país e da região.

No mesmo dia, os dois documentários sobre Macau que são produzidos pelo CMG começaram suas filmagens.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.