Grupo de Mídia da China lança documentário sobre centenário do PCCh, que será transmitido em 44 línguas

247 - Lançado em Pequim no dia 17 de junho, em uma cerimônia que contou com a presença do presidente do Grupo de Mìdia da China (CMG, na sigla em inglês), o documentário em homenagem ao 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China será reproduzido em 44 línguas estrangeiras.

O vice-ministro do Departamento de Comunicação do Comitê Central do PCCh, presidente e editor-chefe do Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês), Shen Haixiong, disse em seu discurso que o documentário é uma grande biografia, que demonstra as aspirações originais, o espírito de sacrifício, a missão e o heroísmo dos comunistas chineses. Além disso, explica como o PCCh tem colocado o povo em primeiro lugar e dependido dele durante cem anos, tendo como objetivo o desejo por uma vida melhor.

O documentário começou a ser transmitido no dia 20 de junho, informa a Rádio Internacional da China.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.