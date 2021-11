Grupo de Mídia da China lança Iniciativa de Ação Global 2021 para acompanhar COP26

Um programa especial de cinco dias sobre esta iniciativa estreou no dia 2 de novembro, no qual autoridades de vários países e de organizações internacionais participaram do debate edit

Rádio Internacional da China - O Grupo de Mídia da China (CMG) lançará a Iniciativa de Ação Global 2021 para acompanhar a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26). O documento foca vários trabalhos relacionados às mudanças climáticas e reúne vozes dos formuladores de políticas, observadores e jovens do globo, de forma a promover o enfrentamento das mudanças climáticas por meio da plataforma de mídia.

Um programa especial de cinco dias sobre esta iniciativa estreou no dia 2 de novembro, no qual autoridades de vários países e de organizações internacionais participaram do debate. O presidente do CMG, Shen Haixiong, proferiu um discurso de abertura do programa, e o embaixador chinês nos EUA, Qin Gang, respondeu a perguntas sobre as responsabilidades de diversos países nas mudanças climáticas e a cooperação internacional.

O presidente do CMG citou o exemplo do desenvolvimento verde da sua terra natal, a província de Zhejiang, dizendo que o conceito formulado pelo presidente chinês de que águas limpas e montanhas verdes são tão valiosas quanto montes de ouro e prata promoveu a convivência harmoniosa entre a humanidade e a natureza. Ele alinda lembrou que a China é um importante contribuinte e praticante positivo do Acordo de Paris. No contexto da crise climática global, é urgente o estabelecimento de uma comunidade de futuro compartilhado.

No programa especial, o embaixador chinês nos EUA, Qin Gang, teve um diálogo com jovens chineses e estadunidenses, salientando que uma série de medidas tomadas pela China sobre a redução de dióxido de carbono apresenta uma atitude positiva e uma responsabilidade assumida pela China, sendo uma grande nação.

