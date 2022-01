Grupo de Mídia da China lança o primeiro estúdio de ultra-alta definição do mundo que funciona em um trem de alta velocidade

Segundo o presidente do Grupo, o público e a imprensa terão acesso a uma combinação perfeita entre os elementos científicos e as Olimpíadas edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) lançou nesta quinta-feira (6), na Estação Ferroviária de Qinghe na linha de alta velocidade Pequim-Zhangjiankou, o primeiro estúdio de ultra-alta definição do mundo que funcionará normalmente em um trem com velocidade de 350k/h e servirá aos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing.

O presidente do CMG, Shen Haixiong, e o presidente do China Railway, Lu Dongfu, participaram da cerimônia de lançamento do estúdio. O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, enviou uma mensagem de congratulações.

Shen Haixiong disse que, segundo o presidente Xi Jinping, as Olimpíadas de Inverno de Beijing são um importante evento em um momento histórico da China, bem como uma oportunidade para mostrar a imagem nacional, promover o desenvolvimento do país e revigorar o espírito da nação. Por isso, o CMG coopera com a China Railway, China Unicom, China Mobile e outros departamentos concernentes para criar este estúdio que utilizará muitas tecnologias avançadas, como 5G e ultra-alta definição.

PUBLICIDADE

Segundo Shen Haixiong, o objetivo da iniciativa é oportunizar ao público e aos colegas da imprensa experimentar a combinação perfeita entre os elementos científicos e as Olimpíadas.

Na sua mensagem, Thomas Bach disse que, pelo que sabe, o Grupo de Mídia da China enviará uma equipe muito forte de quase mil pessoas para realizar a cobertura mais abrangente sobre os Jogos Olímpicos de Inverno na China, através de seus canais da CCTV, incluindo o Canal Olímpico de Alta Definição de 4K, que permitirá que o povo chinês possa assistir e aproveitar cada minuto do evento.

PUBLICIDADE