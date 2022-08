Grupo de Mídia da China publica seu primeiro anuário

O CMG sempre cumpriu suas responsabilidades e missões e aumentou sua liderança, poder de disseminação e influência no país e no exterior edit

Rádio Internacional da China - O primeiro Anuário do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) foi publicado oficialmente no país e no exterior nesta segunda-feira (29).

O Anuário do CMG (2018-2019) registra as medidas importantes e a visão geral do desenvolvimento do CMG nas áreas de reforma institucional, propaganda e reportagem, divulgação de novas mídias, desenvolvimento industrial e liderança em tecnologia de 2018 a 2019, fornecendo materiais e informações abrangentes, fundamentados e sistemáticos para os leitores entenderem o processo de reforma, desenvolvimento e inovação do CMG.

O membro do conselho editorial do CMG, Xing Bo, disse em seu discurso que o primeiro anuário registrou verdadeira e objetivamente o desenvolvimento do CMG. Desde sua criação, o CMG sempre cumpriu com suas responsabilidades e missões, e seu poder de liderança, poder de disseminação e influência no país e no exterior foram significativamente aumentados.

Na ocasião, o CMG ofereceu o anuário à Biblioteca da Universidade de Pequim e à Biblioteca de Zhejiang.

