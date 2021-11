Grupo de Mídia da China realiza fórum de cooperação com mídias africanas

Apoie o 247

247 - Na última sexta-feira (26), foi realizado o fórum de cooperação “Nossos Parceiros Africanos”, organizado pela estação de correspondência do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) em Nairóbi, capital do Quênia.

Cerca de cem convidados provenientes da China e dos 43 países africanos participaram do evento via videoconferência, informa a Rádio Internacional da China.

O presidente do CMG, Shen Haixiong, discursou no evento. Ele disse que desde a antiga “rota da seda marítima” à atual iniciativa “Cinturão e Rota”, a China e os países africanos sempre caminharam na mesma direção e de mãos dadas. O CMG segue o princípio de sinceridade e da redação justa e equilibrada na cobertura sobre os países africanos, sendo o apoiador do desenvolvimento da China e da África, o construtor da cooperação bilateral e registrador dessa amizade. Conforme ele, o CMG continuará aprofundando a cooperação com as mídias africanas, enfrentando os desafios em conjunto e construindo a comunidade de futuro compartilhado China-África.

O presidente da União Africana de Radiodifusão, Gregoire Ndjaka, disse que a cooperação profunda entre os veículos de comunicação dos dois lados lançou um ponto de partida sólido e justo para a cooperação entre a China e os países africanos.

