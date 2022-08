Grupo de Mídia da China realiza nova rodada de cooperação com o governo de Macau

Cooperação cultural demonstra a prática bem-sucedida de "um país, dois sistemas" com as características de Macau edit

Rádio Internacional da China - O Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês) e o governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) realizaram cerimônias simultaneamente em Pequim e Macau nesta segunda-feira (15), para iniciar uma nova cooperação.

O chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Ho Iat Seng, salientou no seu discurso em vídeo que aguarda com expectativa a nova rodada de cooperação para aprofundar a imagem cultural e os costumes humanísticos de Macau, de modo a demonstrar a prática bem-sucedida de "um país, dois sistemas" com as características de Macau.

O vice-diretor do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China e editor-chefe do CMG, Shen Haixiong, enfatizou em seu discurso que o CMG continuará a aprofundar a integração e inovação de ideias, arte e tecnologia, e fortalecer ainda mais os intercâmbios e a cooperação com o governo da RAEM.

O diretor do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central em Macau, Zheng Xincong, disse que o Gabinete vai, como sempre, apoiar o aprofundamento da cooperação entre as duas partes.

