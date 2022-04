Grupo JuProg censura Breno Altman, que reage: são colonialistas e racistas

A "Rede de Judeus Progressistas" suspendeu publicações de Altman em grupo no Facebook por disseminar supostas "fake news contra membros dessa comunidade" edit

247 - A "Rede de Judeus Progressistas (JuProg)" decidiu censurar o jornalista Breno Altman em seu grupo no Facebook, denunciou o próprio jornalista pela mesma rede social.

Em comunicado, o JuProg informa que "a partir de hoje qualquer publicação do jornalista Breno Altman nesse grupo precisa de autorização prévia para ser publicada. O jornalista vem publicando o que consideramos 'notícias de fake news' contra membros dessa comunidade no mesmo estilo de publicações bolsonaristas, com acusações generalizadas, sem apresentar provas. Foi convocado aqui a apresentar provas e não o fez, o que nos move a tomar essa atitude para proteger o conteúdo publicado nesse grupo".

Altman reagiu duramente: "lobos em pele de cordeiro. Assim são as ratazanas sionistas, desde sempre. Tomados por uma mentalidade colonialista e de supremacia racial judaica, acreditam ter poder de mando sobre quem deles discorda ou denuncia seu vitimismo adestrado. Especialmente se forem outros judeus. Logo se desmascaram como o que são: o destacamento avançado de um Estado pirata, antidemocrático, teocrático e racista".

