Grupo Prerrogativas apoia a campanha de assinaturas solidárias do 247

O grupo Prerrogativas, formado pelos maiores juristas do Brasil, e que é parceiro da TV 247 na transmissão semanal de conteúdos de alta qualidade na área jurídica, divulgou entre seus associados seu apoio à campanha de assinaturas solidárias do 247 edit

Do Prerro.com.br - Nossos parceiros no Brasil 247 e TV 247 lançaram uma campanha de assinaturas solidárias com o objetivo de consolidar esse grande grupo de comunicação 100% financiado por sua comunidade de leitores e telespectadores. As assinaturas solidárias são aquelas em que o assinante apoia determinado veículo para que seu conteúdo seja aberto para todos, e não restrito apenas a quem paga, como ocorre na mídia corporativa.

O Grupo Prerrogativas apoia a iniciativa em prol da manutenção desse espaço tão importante que abriga muitos de nossos membros como colunistas e promove um ambiente informativo democrático que preza pela liberdade de expressão. Saiba como participar a seguir.

Além dos canais tradicionais de assinaturas, agora é possível apoiar o 247, com qualquer valor, nas plataformas de financiamento coletivo. Faça parte da Frente 247

Até agora, era possível apoiar o Brasil 247 e a TV 247 por meio de assinaturas por cartão de crédito na plataforma Vindi , por Paypal , com boletos bancários entrando em contato por meio do email [email protected] ou sendo membro da TV 247 no YouTube. A partir de hoje, é também possível apoiar o 247 por meio de diversas plataformas de financiamento coletivo, o chamado “crowdfunding”, com qualquer valor. Já estão abertas campanhas no Catarse , na Vakinha e no Apoia-se , assim como no Patreon , para quem reside fora do Brasil.

As doações solidárias são fundamentais porque possibilitam a construção e a consolidação de uma mídia independente dos poderes econômico e político, mas ao mesmo tempo comprometida com os interesses dos trabalhadores e com a soberania nacional. No vídeo abaixo, a diretora de conteúdo do 247, Gisele Federicce, explica a importância das assinaturas.

Caso você não possa contribuir financeiramente, saiba que já ajuda muito colocando o Brasil 247 nos seus favoritos, inscrevendo-se na TV 247, comentando e compartilhando nossos conteúdos. Também a partir de hoje, no pé de todos os artigos e reportagens do Brasil 247, estará colocado um texto com todos os caminhos para quem estiver disposto a fazer parte da nossa comunidade e desta grande frente por um Brasil mais justo, soberano e democrático: a Frente 247.

Publicado originalmente no Brasil 247.